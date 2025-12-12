İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    ABŞ maliyyə naziri: Çinin süni intellekti "Qızıl günbəz"i keçsə, o mənasını itirəcək

    Digər ölkələr
    • 12 dekabr, 2025
    • 06:25
    ABŞ maliyyə naziri: Çinin süni intellekti Qızıl günbəzi keçsə, o mənasını itirəcək

    Çinin süni intellekt texnologiyalarındakı üstünlüyünün ABŞ-nin "Qızıl günbəz" adlı raketdən müdafiə sistemini pozacağı halda, o mənasını itirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent bildirib.

    "Bu, (süni intellekt) ölkəmizin tarixində ən böyük texnoloji innovasiyadır. Bu, iqtisadi artımın əsas mənbəyinə çevriləcək və müdafiə sahəsində gördüyümüz hər şeyə təsir edəcək. Əgər Çinin süni intellekti onu aşa biləcəksə, "Qızıl günbəz"in heç bir mənası yoxdur", – deyə Bessent ABŞ Prezidenti Donald Trampın süni intellekt sahəsinin mərkəzləşdirilmiş tənzimlənməsi ilə bağlı fərman imzalamasından sonra bildirib.

    "Düşünürəm ki, bu sahədə yalnız bir qalib ola bilər və çox güman ki, bu ya ABŞ, ya da Çin olacaq", – deyə Tramp vurğulayıb.

    İmzalama mərasimində iştirak edən investor Devid Saks Vaşinqtonun süni intellekt sahəsində siyasətinə cavabdeh şəxs kimi izah edib ki, ölkədə süni intellekt texnologiyalarının tənzimlənməsi üçün "vahid federal standart" tətbiq olunacaq. Onun sözlərinə görə, vahid sistemin olmaması səbəbindən müxtəlif ştatlar süni intellektlə bağlı öz qanunlarını qəbul etməyə məcbur olur və onların bir çoxu bir-birindən ciddi şəkildə fərqlənir. "50 ştat 50 müxtəlif istiqamətdə hərəkət edir, bunun heç bir mənası yoxdur", – deyə Saks bildirib.

    ABŞ Qızıl günbəz Çin süni intellekt
    Минфин США: "Золотой купол" будет лишен смысла, если ИИ КНР сможет обойти его

    Son xəbərlər

    06:58

    "Reddit" uşaqlara sosial şəbəkəni qadağan edən Avstraliya hökumətini məhkəməyə verəcək

    Digər ölkələr
    06:39
    Foto

    Daimi nümayəndə: Mərkəzi Asiya və Azərbaycan vahid geosiyasi və geoiqtisadi regionu formalaşdırır

    Xarici siyasət
    06:25

    ABŞ maliyyə naziri: Çinin süni intellekti "Qızıl günbəz"i keçsə, o mənasını itirəcək

    Digər ölkələr
    06:03

    Tramp ABŞ-nin İrana yeni zərbə endirmə ehtimalını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    05:48

    "Terraform Labs" kriptovalyuta startapının həmtəsisçisi ABŞ-də 15 il həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    05:23

    Dubayda sürücüsüz taksilərin sınaqlarına başlanılıb

    Digər ölkələr
    04:57

    Tailand Kralı Nümayəndələr Palatasını buraxıb

    Digər ölkələr
    04:29

    "Reuters": Avropa Komissiyası 150 milyard avro məbləğində ikinci hərbi investisiya proqramı hazırlayır

    Digər ölkələr
    03:58

    Tramp ABŞ-nin təhlükəsizlik təminatları ilə bağlı Ukraynaya kömək etməyə hazır olduğunu deyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti