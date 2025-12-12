WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə təxminən 2 % artıb

    Energetika
    • 12 dekabr, 2025
    • 13:40
    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə təxminən 2 % artıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanın magistral qaz kəmərləri ilə 36 milyard 303,5 milyon kubmetr qaz nəql edilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2024-cü ilin 11 ayı ilə müqayisədə 0,04 % azdır.

    Hesabat dövrünə qazın nəqlinin 58,2 %-i Bakı-Tbilisi-Ərzurum Cənubi Qafqaz boru kəməri vasitəsilə həyata keçirilib. Bu kəmərlə 21 milyard 121,8 milyon kubmetr qaz ötürülüb. Bu, illik müqayisədə 1,6 % çoxdur.

    Cənubi Qafqaz Boru Kəməri ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Şahdəniz" qaz-kondensat yatağından hasil edilən qaz Azərbaycana, Gürcüstana və Türkiyəyə çatdırılır. Cənubi Qafqaz Boru Kəməri 2006-cı ilin sonlarında istismara verilib və "Şahdəniz" yatağının I mərhələsi çərçivəsində hasil edilən qaz nəql edilməyə başlanıb. 2018-ci ilin yayından isə "Şahdəniz" yatağının ikinci mərhələsi çərçivəsində hasil edilən qazın genişləndirilmiş Cənubi Qafqaz Boru Kəməri ilə Türkiyəyə - TANAP kəmərinə təhvil verilməsinə başlanılıb.

    Bakı-Tbilisi-Ərzurum təbii qaz Cənubi Qafqaz Boru Kəməri

    Son xəbərlər

    13:44

    Qarabağda turistlər əsasən şəxsi evlərdə qalır – ARAŞDIRMA

    Turizm
    13:44

    İran Rusiya ilə strateji tərəfdaşlıq müqaviləsinin həyata keçirilməsinə hazırdır

    Region
    13:40

    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə təxminən 2 % artıb

    Energetika
    13:38

    Putin və Pezeşkian Rusiya-İran əlaqələrinin inkişafını müzakirə ediblər

    Region
    13:37

    Azərbaycan futzal millisinin üzvü əməliyyat olunub

    Futbol
    13:36

    Putinin köməkçisi: Ukrayna ilə bağlı sənəd gözləntilərimizə tam uyğun olmaya bilər

    Region
    13:33
    Foto

    Prokurorluq əməkdaşları anım günü ilə bağlı Fəxri Xiyabanı ziyarət edib

    Daxili siyasət
    13:32
    Foto

    Qazaxıstanda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilib

    Xarici siyasət
    13:30
    Foto

    Kiyevdə Heydər Əliyevin vəfatının ildönümü münasibətilə anım mərasimi keçirilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti