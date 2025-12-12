Экспорт газа по ЮКТМ за 10 месяцев увеличился почти на 2%

Объем транспортировки газа по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ) Баку-Тбилиси-Эрзурум в январе-ноябре этого года составил 21 млрд 121,8 млн кубометров, что на 1,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике.

На долю ЮКТМ за отчетный период пришлось 58,2% всего газа, транспортированного по магистральным газопроводам Азербайджана - 21 млрд 121,8 млн кубометров газа (+1,6%). Всего за отчетный период по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 36 млрд 303,5 млн кубометров газа.

Южно-Кавказский трубопровод был введен в эксплуатацию в конце 2006 года, и начата транспортировка газа, добытого в рамках I этапа разработки месторождения "Шахдениз" в Грузию и Турцию. Летом 2018 года началась поставка газа, добытого в рамках второго этапа месторождения "Шахдениз", по расширенному Южно-Кавказскому трубопроводу в Турцию до трубопровода TANAP.