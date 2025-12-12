WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Prokurorluq əməkdaşları anım günü ilə bağlı Fəxri Xiyabanı ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 13:33
    Prokurorluq əməkdaşları anım günü ilə bağlı Fəxri Xiyabanı ziyarət edib

    Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı Baş prokuror Kamran Əliyev, prokurorluğun rəhbər heyəti və prokurorluq əməkdaşları Fəxri xiyabanı ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, Ulu Öndərin məzarı önünə gül dəstələri qoyulub, əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib.

    Həmçinin, görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyeva, tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyev və professor Tamerlan Əliyevin də xatirələri yad edilib, məzarları üzərinə gül dəstələri düzülüb.

    Baş Prokurorluq Kamran Əliyev Heydər Əliyevin anım günü Fəxri xiyaban

    Son xəbərlər

    13:44

    Qarabağda turistlər əsasən şəxsi evlərdə qalır – ARAŞDIRMA

    Turizm
    13:44

    İran Rusiya ilə strateji tərəfdaşlıq müqaviləsinin həyata keçirilməsinə hazırdır

    Region
    13:40

    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə təxminən 2 % artıb

    Energetika
    13:38

    Putin və Pezeşkian Rusiya-İran əlaqələrinin inkişafını müzakirə ediblər

    Region
    13:37

    Azərbaycan futzal millisinin üzvü əməliyyat olunub

    Futbol
    13:36

    Putinin köməkçisi: Ukrayna ilə bağlı sənəd gözləntilərimizə tam uyğun olmaya bilər

    Region
    13:33
    Foto

    Prokurorluq əməkdaşları anım günü ilə bağlı Fəxri Xiyabanı ziyarət edib

    Daxili siyasət
    13:32
    Foto

    Qazaxıstanda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilib

    Xarici siyasət
    13:30
    Foto

    Kiyevdə Heydər Əliyevin vəfatının ildönümü münasibətilə anım mərasimi keçirilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti