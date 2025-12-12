Сотрудники прокуратуры посетили Аллею почетного захоронения
Внутренняя политика
12 декабря, 2025
- 14:08
В связи с Днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева генеральный прокурор Кямран Алиев, руководство прокуратуры и сотрудники прокуратуры посетили Аллею почетного захоронения.
Как сообщает Report, к могиле великого лидера были возложены цветы, его память была почтена с глубоким уважением.
Также была почтена память выдающегося офтальмолога-ученого, академика Зарифы ханум Алиевой, известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, на их могилы были возложены цветы.
