    "Sabah" serbiyalı legioneri ilə yolları ayırıb

    Futbol
    • 08 yanvar, 2026
    • 13:04
    Sabah serbiyalı legioneri ilə yolları ayırıb

    "Sabah" futbolçusu Neqoş Kupusoviçlə yolları ayırıb.

    "Report" Bakı klubuna istinadən xəbər verir ki, serbiyalı legionerlə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

    N.Kupusoviç 2024-cü ildən "Sabah"ın uğurları üçün çalışırdı.

    O, komandada 29 oyun keçirib.

