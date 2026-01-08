"Sabah" serbiyalı legioneri ilə yolları ayırıb
Futbol
- 08 yanvar, 2026
- 13:04
"Sabah" futbolçusu Neqoş Kupusoviçlə yolları ayırıb.
"Report" Bakı klubuna istinadən xəbər verir ki, serbiyalı legionerlə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.
N.Kupusoviç 2024-cü ildən "Sabah"ın uğurları üçün çalışırdı.
O, komandada 29 oyun keçirib.
