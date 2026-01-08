Ötən il 106 mühafizə orderi verilib
Sosial müdafiə
- 08 yanvar, 2026
- 13:06
2025-ci ildə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin (AQUPDK) müraciəti əsasında 106 mühafizə orderi verilib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq qurumun Hüquqi təminat şöbəsinin məişət zorakılığının qarşısının alınması sektorunun məsləhətçisi İradə Məmmədova məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, həmin mühafizə orderləri məişət zorakılığı ilə bağlıdır və qısamüddətlidir.
Xatırladaq ki, Dövlət Komitəsinin müraciəti əsasında 2024-cü ildə 108 mühafizə orderi verilmişdi.
Son xəbərlər
13:47
Bərdədə silah alveri ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıbHadisə
13:42
NHL-in kanadalı rekordçusu vəfat edibKomanda
13:27
Suriya ordusu "SDQ"yə qarşı hərbi əməliyyata başlayıbDigər ölkələr
13:08
Tramp Venesuela müxalifətinin liderinə dəstək vermədiyinin səbəbini şərh etməyibDigər ölkələr
13:06
Ötən il 106 mühafizə orderi verilibSosial müdafiə
13:05
Azərbaycanda dövlətə məxsus kredit təşkilatının yenidən təşkilinə və ləğvinə prezident qərar verəcəkMaliyyə
13:05
Ötən il Azərbaycanda 83 kişi zorakılığa məruz qalıbSosial müdafiə
13:04
"Sabah" serbiyalı legioneri ilə yolları ayırıbFutbol
13:00