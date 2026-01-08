По обращениям Госкомитета выдано 106 охранных ордеров в 2025 году

В Азербайджане в 2025 году на основании обращения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей выдано 106 охранных ордеров.

Об этом Report сообщила сотрудник сектора предотвращения домашнего насилия Госкомитета Ирада Мамедова.

По ее словам, эти охранные ордера являются краткосрочными и касаются инцидентов с бытовым насилием.

Напомним, что в 2024 году на основании обращения Государственного комитета было выдано 108 охранных ордеров.