По обращениям Госкомитета выдано 106 охранных ордеров в 2025 году
Социальная защита
- 08 января, 2026
- 13:41
В Азербайджане в 2025 году на основании обращения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей выдано 106 охранных ордеров.
Об этом Report сообщила сотрудник сектора предотвращения домашнего насилия Госкомитета Ирада Мамедова.
По ее словам, эти охранные ордера являются краткосрочными и касаются инцидентов с бытовым насилием.
Напомним, что в 2024 году на основании обращения Государственного комитета было выдано 108 охранных ордеров.
