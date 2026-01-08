Bərdədə silah alveri ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb
- 08 yanvar, 2026
- 13:47
Bərdədə silah alveri ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan məlumat verilib.
Belə ki, Bərdə Rayon Polis Şöbəsinin əməkaşları əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq odlu silahların əldə edilməsi və satışı ilə məşğul olan iki nəfəri saxlayıb.
Müəyyən edilib ki, Ağcabədi rayon sakini 25 yaşlı Sahil Kərimzadə və onunla qabaqcadan əlbir olan həmyerlisi 27 yaşlı İntiqam Rüstəmov qanunsuz odlu silahların satışını təşkil ediblər.
Qrup üzvlərindən biri S.Kərimzadə Bərdə rayonu ərazisində idarə etdiyi avtomobillə hərəkətdə olarkən saxlanılıb. Avtomobilə baxış zamanı yük yerindən pul müqabilində satmaq üçün gətirdiyi 2 ədəd "Kalaşnikov" markalı avtomat, həmin silahlara aid 2 ədəd patron darağı və 60 ədəd patron aşkar olunaraq götürülüb.
Tədbirin davamı olaraq odlu silah-sursatı qanunsuz şəkildə əldə edərək saxlayan İ. Rüstəmov da Xocavənd rayonu ərazisində saxlanılıb. Onlardan ümumilikdə 4 ədəd "Kalaşnikov" avtomatı, 4 patron darağı və 60 ədəd patron götürülüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.