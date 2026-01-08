В Барде задержаны лица по подозрению в сбыте огнестрельного оружия

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Происшествия
    • 08 января, 2026
    • 14:12
    Сотрудники Бардинского РУП задержали двух человек по подозрению в незаконном приобретении и сбыте огнестрельного оружия.

    Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, их задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий.

    Установлено, что жители Агджабединского района - 25-летний Сахиль Керимзаде и 27-летний Интигам Рустамов - по предварительному сговору организовали продажу огнестрельного оружия.

    Керимзаде был задержан за рулем автомобиля на территории Бардинского района. В ходе осмотра транспортного средства в багажнике были обнаружены и изъяты 2 автомата Калашникова, 2 магазина и 60 патронов.

    В ходе дальнейших мероприятий в Ходжавендском районе был задержан Рустамов, незаконно хранивший оружие. В общей сложности у задержанных изъяты 4 автомата Калашникова, 4 магазина и 60 патронов.

    По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

    Bərdədə silah alveri ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb

