Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu ilə yollarını ayırıb
Komanda
- 10 dekabr, 2025
- 17:15
"Lənkəran" klubu basketbolçusu Raşed Disonla vidalaşıb.
Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.
Mövsümün əvvəlində komandaya qoşulan ABŞ-dən olan oyunçu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib
Qeyd edək ki, "Lənkəran" 23 yaşlı basketbolçunun ilk peşəkar klubu olub.
