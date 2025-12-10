İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    • 10 dekabr, 2025
    • 17:15
    Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu ilə yollarını ayırıb

    "Lənkəran" klubu basketbolçusu Raşed Disonla vidalaşıb.

    Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.

    Mövsümün əvvəlində komandaya qoşulan ABŞ-dən olan oyunçu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib

    Qeyd edək ki, "Lənkəran" 23 yaşlı basketbolçunun ilk peşəkar klubu olub.

    Lənkəran basketbol klubu ABŞ-li basketbolçu Raşed Dison

    Son xəbərlər

    18:28

    Hikmət Hacıyev Mixail Qaluzinlə regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:28

    Azərbaycanda "Yeni Nəsil Texnologiyalar Mərkəzi" yaradılacaq

    İKT
    18:25

    Azərbaycanda "Rəqəmsal İqtisadiyyatın İnkişafına Dəstək Proqramı" hazırlanacaq

    İKT
    18:21
    Foto

    Milli Məclisin sədri Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi ilə görüşüb

    Milli Məclis
    18:21

    IATA: e-SAF ilə bağlı tələblər xərclərin 29 milyard avroya qədər artmasına səbəb ola bilər

    Maliyyə
    18:21

    Ceyhun Bayramov Macarıstana işgüzar səfərə yola düşüb

    Xarici siyasət
    18:19

    Azərbaycanda "Rəqəmsal həllər və xidmətlər platforması" yaradılacaq

    İKT
    18:17

    Azərbaycanda GenAİ-dən istifadə hesabına iqtisadi təsir 70 milyon manata çatdırılacaq

    İKT
    18:16
    Foto

    Leyla Əliyeva Türkmənistanda beynəlxalq konfransda iştirak edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti