İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Diplomatik xidmət əməkdaşlarının attestasiyasının keçirilməsi qaydası təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    • 10 dekabr, 2025
    • 17:10
    Diplomatik xidmət əməkdaşlarının attestasiyasının keçirilməsi qaydası təsdiqlənib

    "Diplomatik xidmət əməkdaşlarının attestasiyasının keçirilməsi Qaydası" təsdiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bu barədə Qərar imzalayıb.

    Sənədə əsasən, Bu Qayda "Diplomatik xidmət haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il 27 dekabr tarixli 109-VIIQ nömrəli Qanununun müvafiq maddəsinə əsasən hazırlanmışdır və diplomatik xidmət əməkdaşlarının attestasiyasının həyata keçirilməsi qaydasını müəyyən edir.

    Attestasiya diplomatik xidmət əməkdaşlarının peşəkarlıq, işgüzarlıq və mənəvi keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsi, habelə tutduğu vəzifəyə uyğun olduğunu müəyyən etmək məqsədilə keçirilir.

    Əməkdaş müvafiq diplomatik vəzifədə ən azı 1 (bir) il daimi xidmət keçəndən sonra attestasiyadan keçirilə bilər. Əməkdaşlar attestasiyadan beş ildə bir dəfədən çox olmayaraq keçirilir və bu zaman onların xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin nəticələri nəzərə alınır.

    Diplomatik nümayəndəlikdə və ya konsulluqda xidmət keçən əməkdaş rotasiya əsasında geri çağırıldıqdan sonra attestasiyadan keçirilir.

    Qayda ilə ətraflı buradan tanış olmaq mümkündür.

    Nazirlər Kabineti qərar diplomatik xidmət

    Son xəbərlər

    17:19
    Foto

    Elçin Əmirbəyov Brüsseldə Aİ-Ermənistan arasında sənədlə bağlı Azərbaycanın narahatlığını çatdırıb

    Xarici siyasət
    17:15

    Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    17:13
    Foto

    İqtisadi Şura və AİH-in Müşahidə Şurasının birgə iclası olub

    Energetika
    17:11

    Gənclər və İdman Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısında dəyişiklik edilib

    Daxili siyasət
    17:10

    Diplomatik xidmət əməkdaşlarının attestasiyasının keçirilməsi qaydası təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    17:10

    Azərbaycan və Dünya Bankı enerji tariflərini təkmilləşdirməyi müzakirə edib

    Energetika
    17:08

    Azərbaycanda domen idarəçiliyinin inkişafına dair Yol Xəritəsi hazırlanacaq

    İKT
    17:07

    Bakıda və Abşeron yarımadasında leysan, Şahdağa isə qar yağır - FAKTİKİ HAVA - YENİLƏNİB-2

    Ekologiya
    17:07

    Avropa İttifaqı 2027-ci ilə qədər Rusiya qazından imtina edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti