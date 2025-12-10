Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Азербайджане утвердили порядок проведения аттестации сотрудников дипломатической службы

    Внутренняя политика
    • 10 декабря, 2025
    • 17:30
    Утвержден "Порядок проведения аттестации сотрудников дипломатической службы".

    Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

    Согласно документу, Порядок разработан на основе соответствующей статьи Закона Азе0рбайджанской Республики "О дипломатической службе" № 109-VIIQ от 27 декабря 2024 года.

    Подробную информацию можно получить по ссылке.

    Diplomatik xidmət əməkdaşlarının attestasiyasının keçirilməsi qaydası təsdiqlənib
