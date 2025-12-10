В Азербайджане утвердили порядок проведения аттестации сотрудников дипломатической службы
- 10 декабря, 2025
- 17:30
Утвержден "Порядок проведения аттестации сотрудников дипломатической службы".
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно документу, Порядок разработан на основе соответствующей статьи Закона Азе0рбайджанской Республики "О дипломатической службе" № 109-VIIQ от 27 декабря 2024 года.
