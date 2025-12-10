İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Sabah Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq

    Energetika
    • 10 dekabr, 2025
    • 17:21
    Sabah Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq

    Sabah Bakının Binəqədi və Sabunçu rayonlarının bəzi ərazilərinin qaz təchizatı dayandırılacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Binəqədi rayonunda korroziyaya uğramış qaz xəttinin ləğv olunması və yeni çəkilmiş yerüstü xəttin mənbəyə qoşulması, Sabunçu rayonunda qeyri-yaşayış sahəsinə təbii qazın verilməsi ilə əlaqədar dekabrın 11-də saat 10:00-dan etibarən bəzi ərazilərin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    Azəriqaz Binəqədi Sabunçu qaz

    Son xəbərlər

    18:25

    Azərbaycanda "Rəqəmsal İqtisadiyyatın İnkişafına Dəstək Proqramı" hazırlanacaq

    İKT
    18:21
    Foto

    Milli Məclisin sədri Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi ilə görüşüb

    Milli Məclis
    18:21

    IATA: e-SAF ilə bağlı tələblər xərclərin 29 milyard avroya qədər artmasına səbəb ola bilər

    Maliyyə
    18:21

    Ceyhun Bayramov Macarıstana işgüzar səfərə yola düşüb

    Xarici siyasət
    18:19

    Azərbaycanda "Rəqəmsal həllər və xidmətlər platforması" yaradılacaq

    İKT
    18:17

    Azərbaycanda GenAİ-dən istifadə hesabına iqtisadi təsir 70 milyon manata çatdırılacaq

    İKT
    18:16
    Foto

    Leyla Əliyeva Türkmənistanda beynəlxalq konfransda iştirak edib

    Daxili siyasət
    18:12

    Azərbaycanda rəqəmsal bazarlara çıxış əldə etmiş KOB-ların sayı 200-ə çatdırılacaq

    İKT
    18:11

    UEFA Region Kubokunun ilk raundunun püşkü atılıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti