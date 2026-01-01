İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Zelenski: Əsir mübadiləsinin bərpası Türkiyədəki danışıqların əsas mövzusudur

    Digər ölkələr
    • 01 yanvar, 2026
    • 21:21
    Zelenski: Əsir mübadiləsinin bərpası Türkiyədəki danışıqların əsas mövzusudur

    Ukrayna 2026-cı ildə Rusiya ilə əsir mübadiləsini bərpa etmək üçün səylər göstərir. Bu məsələ Türkiyədə aparılan danışıqların əsas mövzusu olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna lideri Volodimir Zelenski öz "Telegram" kanalında yazıb.

    "Bu gün (Ukrayna Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi – red.) Rüstəm Umerov Türkiyədə görüşlər keçirdi – əvvəlcə XİN, sonra isə kəşfiyyatla. Biz yeni (2026-cı) ildə (əsir – red.) mübadilələri bərpa etməyə çox çalışırıq, məhz bu məsələ Türkiyə ilə söhbətin əsas mövzusudur. Bizə bu dəstək lazımdır ki, vətəndaşlarımızı Rusiya əsirliyindən evə qaytara bilək. Ötən il mübadilələr fəal idi, ilin sonunda, təəssüf ki, dayandı, indi isə bərpa olunmalıdır", – deyə paylaşımda qeyd olunub.

    Zelenski əlavə edib ki, Rüstəm Umerov hər gün ABŞ və Avropa danışıqlar aparıcıları ilə təmas saxlayır: "Biz formatlar hazırlayırıq, mühüm görüşlərə hazırlaşırıq. 3 yanvar – Ukraynada milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşavirlərin görüşü olacaq. Bu, Ukraynada sülh məsələləri üzrə ilk belə görüşdür. 15 ölkə təsdiqləyib, üstəlik, Avropa strukturlarının və NATO-nun nümayəndələri də iştirak edəcək".

    O həmçinin bildirib ki, 5 yanvarda bir sıra ölkələrin Baş Qərargah rəislərinin görüşü keçiriləcək, 6 yanvarda isə "istəklilər koalisiyası" liderlərinin sammiti baş tutacaq. Zelenski bu görüşlərin əsas məqsədinin Ukrayna üçün hərtərəfli təhlükəsizlik təminatlarının tam işlənməsi olduğunu vurğulayıb..

    Qeyd edək ki, 1 yanvarda Ukrayna Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Ankarada Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan və Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri İbrahim Kalınla görüşüb.

    Volodimir Zelenski Ukrayna Türkiyə Hakan Fidan
    Зеленский: Ключевая тема переговоров в Турции - возобновление обмена пленными

    Son xəbərlər

    21:37

    Peruda cinayətkar qruplaşmanın hücumu nəticəsində üç mədənçi həlak olub, 7 nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    21:21

    Zelenski: Əsir mübadiləsinin bərpası Türkiyədəki danışıqların əsas mövzusudur

    Digər ölkələr
    21:01

    KİV: Tramp həkimlərin məsləhətlərini nəzərə almır və artıq dozada aspirin qəbul edir

    Digər ölkələr
    20:40

    Umerov və Kalın ukraynalı hərbi əsirlərin azad olunmasını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    20:30

    Pentaqon "Tomahawk" raketlərinin istehsalı üçün sifarişi 2,5 dəfədən çox artırıb

    Digər ölkələr
    20:07

    Azərbaycan XİN Sudan və Kubanı Milli Gün münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    20:04

    Parisdə Yeni il gecəsi 125 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    19:51

    BVF: Afrika 2026-cı ildə iqtisadi artım tempinə görə dünya lideri olacaq

    Digər ölkələr
    19:30

    İtaliyada Yeni il gecəsi fişəng partlaması nəticəsində bir nəfər ölüb, 283 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti