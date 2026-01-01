Зеленский: Ключевая тема переговоров в Турции - возобновление обмена пленными

Украина прилагает усилия для возобновления обменов пленными с РФ в 2026 году. Именно это является ключевой темой переговоров в Турции.

Как передает Report, об этом украинский лидер Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня (глава Совета национальной безопасности и обороны Украины - ред.) Рустем Умеров провел встречи в Турции, сначала МИД, затем разведка. И мы очень стараемся в новом (2026) году возобновить обмены (пленными - ред.), именно это – ключевая тема в разговоре с Турцией. Нам нужно это содействие, чтобы возвращать наших украинцев домой из российского плена. В прошлом году обмены были активными, под конец года, к сожалению, затормозили, теперь нужно возобновить", - говорится в публикации.

Зеленский добавил, что Рустем Умеров ежедневно поддерживает контакты с американскими и европейскими переговорщиками: "Мы готовим форматы, мы готовим важные встречи. Третье января – встреча советников по вопросам национальной безопасности в Украине. Это первая такая встреча в Украине по вопросам мира. И 15 стран подтвердили, плюс представители европейских структур и НАТО".

Также он сообщил, что 5 января состоится встреча начальников Генеральных штабов ряда стран, а также напомнил о саммите лидеров "коалиции желающих" 6 января. Ключевой целью этих встреч он назвал полную проработку всесторонних гарантий безопасности для Украины.

Отметим, что 1 января секретарь СНБО Украины встретился в Анкаре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и главой Национальной разведывательной организации этой Ибрагимом Калыном.