Умеров и Калын обсудили вопрос освобождения украинских военнопленных

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров встретился в Турции с главой Национальной разведывательной организации этой страны Ибрагимом Калыном.

Как сообщает Report, об этом украинский политик написал на своей странице в соцсети Х.

В ходе встречи стороны обсудили вопрос освобождения украинских военнопленных.

"Мы обменялись оценками ситуации в области безопасности, обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий и скоординировали действия с учетом динамики переговорных процессов и региональной обстановки. Мы также обсудили вопрос освобождения наших военнопленных, а также возвращения мирных жителей и детей, незаконно похищенных Россией", - указал Умеров.

Он добавил, что стороны договорились продолжить работу в рамках налаженных форматов сотрудничества.