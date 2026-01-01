Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 01 января, 2026
    • 20:37
    Умеров и Калын обсудили вопрос освобождения украинских военнопленных

    Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров встретился в Турции с главой Национальной разведывательной организации этой страны Ибрагимом Калыном.

    Как сообщает Report, об этом украинский политик написал на своей странице в соцсети Х.

    В ходе встречи стороны обсудили вопрос освобождения украинских военнопленных.

    "Мы обменялись оценками ситуации в области безопасности, обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий и скоординировали действия с учетом динамики переговорных процессов и региональной обстановки. Мы также обсудили вопрос освобождения наших военнопленных, а также возвращения мирных жителей и детей, незаконно похищенных Россией", - указал Умеров.

    Он добавил, что стороны договорились продолжить работу в рамках налаженных форматов сотрудничества.

