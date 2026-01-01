Umerov və Kalın ukraynalı hərbi əsirlərin azad olunmasını müzakirə ediblər

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Umerov Türkiyədə bu ölkənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri İbrahim Kalınla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, Umerov bu barədə "X"dəki səhifəsində yazıb.

    Görüş zamanı tərəflər ukraynalı hərbi əsirlərin azad olunması məsələsini müzakirə ediblər.

    "Biz təhlükəsizlik sahəsində vəziyyəti qiymətləndirdik, hadisələrin mümkün inkişaf ssenarilərini müzakirə etdik və danışıqlar prosesinin dinamikası, həmçinin regional şərait nəzərə alınmaqla fəaliyyətləri koordinasiya etdik. Biz həmçinin hərbi əsirlərimizin azad olunması, eləcə də Rusiya tərəfindən qanunsuz şəkildə oğurlanmış mülki şəxslərin və uşaqların geri qaytarılması məsələsini müzakirə etdik", - Umerov qeyd edib.

    O vurğulayıb ki, tərəflər mövcud əməkdaşlıq formatları çərçivəsində işi davam etdirmək barədə razılığa gəliblər.

    Rüstəm Umerov Ukrayna Türkiyə İbrahim Kalın
    Умеров и Калын обсудили вопрос освобождения украинских военнопленных

