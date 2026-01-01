Хакан Фидан в Анкаре провел переговоры с Рустемом Умеровым
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел в Анкаре переговоры с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.
Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на МИД Турции.
Они обсудили региональные и двусторонние вопросы. Другие подробности встречи не приводятся.
