    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Хакан Фидан в Анкаре провел переговоры с Рустемом Умеровым

    В регионе
    • 01 января, 2026
    • 17:27
    Хакан Фидан в Анкаре провел переговоры с Рустемом Умеровым

    Глава МИД Турции Хакан Фидан провел в Анкаре переговоры с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

    Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на МИД Турции.

    Они обсудили региональные и двусторонние вопросы. Другие подробности встречи не приводятся.

