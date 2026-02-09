Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Unibank проведет внеочередное общее собрание акционеров 12 марта

    Финансы
    • 09 февраля, 2026
    • 11:32
    Unibank проведет внеочередное общее собрание акционеров 12 марта

    Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Unibank" состоится 12 марта в 15:00.

    Как сообщает Report, собрание пройдет в дистанционном формате - посредством программного обеспечения Zoom - в головном офисе банка, расположенном по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Рашида Бейбутова, 55.

    В повестку дня собрания включены вопросы обсуждения финансовых результатов "Unibank" за 2025 год, распределения прибыли, а также организационные вопросы, в том числе касающиеся органов управления.

    Напомним, "Unibank" был создан в 2002 году в результате слияния двух коммерческих банков Азербайджана - Mbank, действовавшего с 1992 года, и Promtexbank, существовавшего с 1994 года. Уставный капитал банка составляет 149,386 млн манатов. 94,08% акций принадлежат Эльдару Гарибову - председателю Наблюдательного совета, 5,92% - другим юридическим и физическим лицам.

    Unibank акционеры распределение прибыли итоги года собрание акционеров
    "Unibank"ın mənfəəti bölüşdürüləcək
