Unibank проведет внеочередное общее собрание акционеров 12 марта

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Unibank" состоится 12 марта в 15:00.

Как сообщает Report, собрание пройдет в дистанционном формате - посредством программного обеспечения Zoom - в головном офисе банка, расположенном по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Рашида Бейбутова, 55.

В повестку дня собрания включены вопросы обсуждения финансовых результатов "Unibank" за 2025 год, распределения прибыли, а также организационные вопросы, в том числе касающиеся органов управления.

Напомним, "Unibank" был создан в 2002 году в результате слияния двух коммерческих банков Азербайджана - Mbank, действовавшего с 1992 года, и Promtexbank, существовавшего с 1994 года. Уставный капитал банка составляет 149,386 млн манатов. 94,08% акций принадлежат Эльдару Гарибову - председателю Наблюдательного совета, 5,92% - другим юридическим и физическим лицам.