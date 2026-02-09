İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Unibank"ın mənfəəti bölüşdürüləcək

    Maliyyə
    • 09 fevral, 2026
    • 10:56
    Unibankın mənfəəti bölüşdürüləcək

    Martın 12-də, saat 15:00-da "Unibank" ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bankın Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Rəşid Behbudov küçəsi, 55 ünvanında yerləşən baş ofisində - "Zoom" proqram təminatı vasitəsilə məsafədən olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə "Unibank"ın 2025-ci il üzrə maliyyə nəticələrinin, mənfəətinin bölüşdürülməsinin, eləcə də təşkilati, o cümlədən idarəetmə orqanlarına dair məsələlərin müzakirə edilməsi daxildir.

    Xatırladaq ki, "Unibank" 2002-ci ildə Azərbaycanın iki kommersiya bankı - 1992-ci ildən fəaliyyət göstərən "Mbank" və 1994-cü ildən mövcud olan "Promtexbank"ın birləşməsi ilə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 149,386 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 94,08 %-i Eldar Qəribova (Müşahidə Şurasının sədri), 5,92 %-i isə digər hüquqi və fiziki şəxslərə məxsusdur.

    Unibank проведет внеочередное общее собрание акционеров 12 марта

