Hakan Fidan Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının Katibi ilə görüşüb
Region
- 01 yanvar, 2026
- 17:12
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının Katibi Rüstəm Umеrovla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Trt Haber" Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, görüş Ankarada baş tutub.
Görüşdə ikitərəfli və regional məsələlər müzakirə olunub.
