Azərbaycan XİN Sudan və Kubanı Milli Gün münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 01 yanvar, 2026
    • 20:07
    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Sudanı bu ölkənin Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, müvafiq paylaşım XİN-in "X" sosial media hesabında yerləşdirilib.

    "Sudan xalqını və hökumətini Milli Gün münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Milli Gününüz mübarək, Sudan!" - paylaşımda bildirilib.

    Azərbaycan XİN Kubanın da Milli Günü münasibətilə paylaşım edib.

    "Kubanın xalqını və hökumətini Milli Gün münasibətilə ürəkdən təbrik edirik. Milli Gününüz mübarək, Kuba!" - paylaşımda vurğulanıb.

    В МИД Азербайджана поздравили Судан и Кубу с национальными праздниками

