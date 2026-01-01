Azərbaycan XİN Sudan və Kubanı Milli Gün münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 01 yanvar, 2026
- 20:07
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Sudanı bu ölkənin Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, müvafiq paylaşım XİN-in "X" sosial media hesabında yerləşdirilib.
"Sudan xalqını və hökumətini Milli Gün münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Milli Gününüz mübarək, Sudan!" - paylaşımda bildirilib.
Azərbaycan XİN Kubanın da Milli Günü münasibətilə paylaşım edib.
"Kubanın xalqını və hökumətini Milli Gün münasibətilə ürəkdən təbrik edirik. Milli Gününüz mübarək, Kuba!" - paylaşımda vurğulanıb.
