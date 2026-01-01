В МИД Азербайджана поздравили Судан и Кубу с национальными праздниками

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    • 01 января, 2026
    • 20:13
    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Судан по случаю национального праздника.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД в социальной сети X.

    "Искренне поздравляем народ и правительство Судана с Национальным днем", - говорится в посте.

    В другой публикации азербайджанское внешнеполитическое ведомство поздравило Кубу по случаю национального праздника – Дня освобождения Республики Куба.

    "Мы искренне поздравляем народ и правительство Кубы с Национальным днем", - отмечается в сообщении.

