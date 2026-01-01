В МИД Азербайджана поздравили Судан и Кубу с национальными праздниками
Внешняя политика
- 01 января, 2026
- 20:13
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Судан по случаю национального праздника.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД в социальной сети X.
"Искренне поздравляем народ и правительство Судана с Национальным днем", - говорится в посте.
В другой публикации азербайджанское внешнеполитическое ведомство поздравило Кубу по случаю национального праздника – Дня освобождения Республики Куба.
"Мы искренне поздравляем народ и правительство Кубы с Национальным днем", - отмечается в сообщении.
Последние новости
20:29
Пентагон более чем в 2,5 раза увеличил заказ на производство TomahawkДругие страны
20:13
В МИД Азербайджана поздравили Судан и Кубу с национальными праздникамиВнешняя политика
19:54
В Париже 125 человек были задержаны в новогоднюю ночьДругие страны
19:39
Уволенный из "Челси" Мареска может возглавить "Манчестер Сити"Футбол
19:22
МВФ: Африка в 2026 году станет мировым лидером по темпам экономического ростаДругие страны
19:07
В Италии из-за взрывов петард в новогоднюю ночь один человек погиб и 283 раненыДругие страны
19:01
Украина и Молдова официально присоединились к роуминговой зоне ЕСДругие страны
18:53
Посол Италии назвал петарду возможной причиной пожара в баре в ШвейцарииДругие страны
18:39