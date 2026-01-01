Peruda cinayətkar qruplaşmanın hücumu nəticəsində üç mədənçi həlak olub, 7 nəfər itkin düşüb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Digər ölkələr
    • 01 yanvar, 2026
    • 21:37
    Yeni il axşamı Perunun şimalında mədənçilərə naməlum şəxslərin hücumu nəticəsində azı üç nəfər həlak olub, daha yeddi nəfər isə itkin düşüb.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən məlumatına görə, bunu Patas şəhərinin meri Aldo Marino bildirib.

    Qeyd olunub ki, insident şimal-qərbdə yerləşən La-Libertad bölgəsinin Patas şəhərində baş verib. Hadisəni törətməkdə yerli cinayətkar qruplaşmanın üzvləri şübhəli bilinir. Onlar bu ərazidə nəzarətlərini genişləndirməyə çalışırlar.

    Məlumata görə, həmin qruplaşma əvvəllər də dəfələrlə hücumlar təşkil edib.

    В Перу при нападении членов банды погибли три шахтера, еще 7 пропали без вести

