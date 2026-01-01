Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Перу при нападении членов банды погибли три шахтера, еще 7 пропали без вести

    Другие страны
    • 01 января, 2026
    • 21:23
    В Перу при нападении членов банды погибли три шахтера, еще 7 пропали без вести

    По меньшей мере три человека погибли и еще семеро пропали без вести после нападения неизвестных на шахтеров в канун Нового года в северном Перу.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил мэр Патаса Альдо Марино.

    Отмечается, что инцидент произошел в городе Патас в северо-западном регионе Ла-Либертад. В совершении преступления подозреваются члены местной преступной группировки, которые стремятся расширить свой контроль в этой области.

    Они и ранее неоднократно совершали нападения на мелких золотодобытчиков, которые приводили к гибели последних.

    Перу шахтеры нападение погибшие
    Peruda cinayətkar qruplaşmanın hücumu nəticəsində üç mədənçi həlak olub, 7 nəfər itkin düşüb

    Последние новости

    21:57

    Аэропорт Адена в Йемене закрыт из-за эскалации между Саудовской Аравией и ОАЭ

    Другие страны
    21:40

    BFMTV: Во Франции в новогоднюю ночь сгорели больше 800 машин

    Другие страны
    21:23

    В Перу при нападении членов банды погибли три шахтера, еще 7 пропали без вести

    Другие страны
    21:09

    Зеленский: Ключевая тема переговоров в Турции - возобновление обмена пленными

    Другие страны
    20:51

    WSJ: Трамп игнорирует советы врачей и принимает избыточные дозы аспирина

    Другие страны
    20:37

    Умеров и Калын обсудили вопрос освобождения украинских военнопленных

    Другие страны
    20:29

    Пентагон более чем в 2,5 раза увеличил заказ на производство Tomahawk

    Другие страны
    20:13

    В МИД Азербайджана поздравили Судан и Кубу с национальными праздниками

    Внешняя политика
    19:54

    В Париже 125 человек были задержаны в новогоднюю ночь

    Другие страны
    Лента новостей