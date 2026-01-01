В Перу при нападении членов банды погибли три шахтера, еще 7 пропали без вести
Другие страны
- 01 января, 2026
- 21:23
По меньшей мере три человека погибли и еще семеро пропали без вести после нападения неизвестных на шахтеров в канун Нового года в северном Перу.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил мэр Патаса Альдо Марино.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Патас в северо-западном регионе Ла-Либертад. В совершении преступления подозреваются члены местной преступной группировки, которые стремятся расширить свой контроль в этой области.
Они и ранее неоднократно совершали нападения на мелких золотодобытчиков, которые приводили к гибели последних.
Последние новости
21:57
Аэропорт Адена в Йемене закрыт из-за эскалации между Саудовской Аравией и ОАЭДругие страны
21:40
BFMTV: Во Франции в новогоднюю ночь сгорели больше 800 машинДругие страны
21:23
В Перу при нападении членов банды погибли три шахтера, еще 7 пропали без вестиДругие страны
21:09
Зеленский: Ключевая тема переговоров в Турции - возобновление обмена пленнымиДругие страны
20:51
WSJ: Трамп игнорирует советы врачей и принимает избыточные дозы аспиринаДругие страны
20:37
Умеров и Калын обсудили вопрос освобождения украинских военнопленныхДругие страны
20:29
Пентагон более чем в 2,5 раза увеличил заказ на производство TomahawkДругие страны
20:13
В МИД Азербайджана поздравили Судан и Кубу с национальными праздникамиВнешняя политика
19:54