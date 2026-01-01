В Перу при нападении членов банды погибли три шахтера, еще 7 пропали без вести

По меньшей мере три человека погибли и еще семеро пропали без вести после нападения неизвестных на шахтеров в канун Нового года в северном Перу.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил мэр Патаса Альдо Марино.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Патас в северо-западном регионе Ла-Либертад. В совершении преступления подозреваются члены местной преступной группировки, которые стремятся расширить свой контроль в этой области.

Они и ранее неоднократно совершали нападения на мелких золотодобытчиков, которые приводили к гибели последних.