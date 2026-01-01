İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Pentaqon "Tomahawk" raketlərinin istehsalı üçün sifarişi 2,5 dəfədən çox artırıb

    Digər ölkələr
    • 01 yanvar, 2026
    • 20:30
    Pentaqon Tomahawk raketlərinin istehsalı üçün sifarişi 2,5 dəfədən çox artırıb

    ABŞ Müharibə Nazirliyi "Raytheon" şirkəti ilə yenilənmiş müqavilə çərçivəsində alınacaq "Tomahawk" qanadlı raketlərinin sayını 350 ədədə qədər artırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu, Pentaqonun açıqladığı rəqəmlərdə əksini tapıb.

    Əvvəlcə cəmi 131 raketin istehsalı nəzərdə tutulurdu. Yenilənmiş müqavilənin dəyəri 785,2 milyon ABŞ dolları təşkil edir. ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri, Ordu və Dəniz Piyadaları Korpusu, həmçinin raketlərin istehsalı üçün 500 milyon dollar ayıran iki xarici sifarişçi üçün tədarüklər 2029-cu ilin yanvarında başa çatdırılmalıdır.

    Qeyd edək ki, "Raytheon" "Tomahawk" raketlərini yeni "Block V" variantında istehsal edəcək. Bu versiya təkmilləşdirilmiş naviqasiya və rabitə sistemi ilə təchiz olunacaq. Raket 1,6 min km uçuş məsafəsinə malik olacaq.

    Pentaqon Raket
    Пентагон более чем в 2,5 раза увеличил заказ на производство Tomahawk

    Son xəbərlər

    21:01

    KİV: Tramp həkimlərin məsləhətlərini nəzərə almır və artıq dozada aspirin qəbul edir

    Digər ölkələr
    20:40

    Umerov və Kalın ukraynalı hərbi əsirlərin azad olunmasını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    20:30

    Pentaqon "Tomahawk" raketlərinin istehsalı üçün sifarişi 2,5 dəfədən çox artırıb

    Digər ölkələr
    20:07

    Azərbaycan XİN Sudan və Kubanı Milli Gün münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    20:04

    Parisdə Yeni il gecəsi 125 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    19:51

    BVF: Afrika 2026-cı ildə iqtisadi artım tempinə görə dünya lideri olacaq

    Digər ölkələr
    19:30

    İtaliyada Yeni il gecəsi fişəng partlaması nəticəsində bir nəfər ölüb, 283 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    19:07

    İtaliya səfiri İsveçrədə bardakı yanğına fişəngin səbəb olduğunu ehtimal edir

    Digər ölkələr
    18:49

    Ukrayna və Moldova rəsmən Aİ-nin rouminq zonasına daxil olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti