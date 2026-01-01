Пентагон более чем в 2,5 раза увеличил заказ на производство Tomahawk

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Министерство обороны США в рамках обновленного контракта с компанией Raytheon увеличило количество закупаемых крылатых ракет Tomahawk до 350 единиц.

    Как передает Report, это следует из данных Пентагона.

    Первоначально предполагалось производство всего 131 ракеты. Обновленный контракт оценивается в $785,2 млн. Поставки для ВМС, Армии и Корпуса морской пехоты США, а также двух зарубежных заказчиков, которые выделяют $500 млн на производство ракет, должны быть завершены в январе 2029 года.

    Отметим, что Raytheon произведет крылатые ракеты Tomahawk в новом варианте Block V, который включает улучшенную систему навигации и связи. Как и базовый вариант, ракета будет располагать дальностью действия 1,6 тыс. км.

    Pentaqon "Tomahawk" raketlərinin istehsalı üçün sifarişi 2,5 dəfədən çox artırıb

