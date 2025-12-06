В Премьер-лиге Азербайджана по футболу дан старт играм 14-го тура
Футбол
- 06 декабря, 2025
- 19:09
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу дан старт играм 14-го тура.
Как сообщает Report, в первый день агдамский "Карабах" на выезде встречался с бакинским "Зиря".
Матч завершился вничью - 1:1. В составе бакинцев на 31-й минуте отличился Исса Джибрилия, спустя 13 минут Энрике Кустадио записал в свой пассив автогол.
После этого результата "Карабах", набравший 30 очков, закрепился на первой строчке турнирной таблицы. У "Зиря" 27 баллов и второе место.
Отметим, что итоги тура будут подведены 9 декабря.
