Azərbaycan və OECD arasında əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə olunub
- 10 dekabr, 2025
- 17:30
Azərbaycanla İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD) arasında gələcək əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə edilib.
"Report" İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, müzakirələr nazir müavini Səməd Bəşirli ilə OECD-nin Qlobal Əlaqələr və Əməkdaşlıq Direktorluğunun Avrasiya İdarəsinin rəhbəri Vilyam Tompson arasındakı görüşdə aparılıb.
Məlumata əsasən, görüşdə Azərbaycan və OECD arasında əməkdaşlığın illər ərzində davamlı inkişaf etdiyi vurğulanıb. Bildirilib ki, iqtisadi diversifikasiyanın dəstəklənməsi, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı, xarici investisiyaların yerli təchizatçılarla əlaqələndirilməsi, rəqəmsallaşma və digər istiqamətlərdə görülmüş işlər tərəfdaşlığın praktiki nəticələridir.
Müxtəlif formatlarda keçirilən vebinar, seminar və yüksək səviyyəli görüşlərin tərəfdaşlığın inkişafına töhfə verdiyi qeyd edilib.
Tərəflər Azərbaycan və OECD arasında gələcək əməkdaşlıq istiqamətlərini, korporativ idarəetmə, maliyyə, ticarət və digər sahələrdə tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər.