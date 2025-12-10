Азербайджан и ОЭСР обсудили направления сотрудничества
- 10 декабря, 2025
- 18:09
Заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли и руководитель Евразийского управления Директората глобальных отношений и сотрудничества Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Уильям Томпсон обсудили направления сотрудничества.
Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики, на встрече было подчеркнуто, что сотрудничество между Азербайджаном и ОЭСР стабильно развивалось на протяжении многих лет.
Было отмечено, что работа, проделанная с целью поддержки экономической диверсификации, развития малого и среднего предпринимательства, упрощения выхода иностранных инвесторов на местных поставщиков, цифровизации, является практическим результатом данного партнерства.
Было отмечено, что вебинары, семинары и встречи высокого уровня, проводимые в различных форматах, способствуют укреплению двустороннего сотрудничества.
Стороны также обсудили перспективные направления сотрудничества между Азербайджаном и ОЭСР, возможности партнерства в сфере корпоративного управления, финансов, торговли и других областях.