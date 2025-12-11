İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    "Qarabağ"dan qalan - FOTOSESSİYA

    Futbol
    • 11 dekabr, 2025
    • 01:25
    Qarabağdan qalan - FOTOSESSİYA

    Ötən gün "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasında növbəti oyununu keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, Liqa mərhələsinin VI turunda Bakıda Niderlandın "Ayaks" klubunu qəbul edib.

    Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda oynanılan qarşılaşma qonaqların 4:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bu nəticədən sonra turnir cədvəlində "Qarabağ" 7 xalla 21-ci, "Ayaks" isə 3 xalla 33-cü pillədə qərarlaşıb.

    Oyundan fotosessiyanı təqdim edirik.

    Qarabağ ayaks Futbol Bakı uefa
    Foto
