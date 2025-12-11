"Qarabağ"dan qalan - FOTOSESSİYA
- 11 dekabr, 2025
- 01:25
Ötən gün "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasında növbəti oyununu keçirib.
"Report" xəbər verir ki, Liqa mərhələsinin VI turunda Bakıda Niderlandın "Ayaks" klubunu qəbul edib.
Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda oynanılan qarşılaşma qonaqların 4:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bu nəticədən sonra turnir cədvəlində "Qarabağ" 7 xalla 21-ci, "Ayaks" isə 3 xalla 33-cü pillədə qərarlaşıb.
Oyundan fotosessiyanı təqdim edirik.
