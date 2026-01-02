Rusiyanın Xarkova raket hücumu nəticəsində 19 nəfər xəsarət alıb
Digər ölkələr
- 02 yanvar, 2026
- 19:38
Rusiyanın Ukraynanın Xarkov şəhərinin mərkəzinə raket hücumu nəticəsində biri uşaq olmaqla 19 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, Xarkov Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Oleq Sinequbov bildirib.
"Rusiyanın Xarkovun mərkəzinə sonra 19 nəfər tibbi yardım üçün müraciət edib. Yaralılar arasında 6 aylıq körpə də var. Xoşbəxtlikdən, körpənin xəstəxanaya yerləşdirilməsinə ehtiyac yoxdur", - o yazıb.
Onun sözlərinə görə, xəsarət alanlar yaşı 20-79 vətəndaşlardır. Bir nəfər güclü stress keçirib. Bütün zərərçəkənlərə lazımi tibbi yardım göstərilir.
Xilasetmə əməliyyatı davam edir.
Ukraynanın Baş naziri Yuliya Sviridenko sosial şəbəkə hesabında Rusiyanın zərbəsinin videosunu paylaşıb.
Son xəbərlər
19:53
Meksika sahillərində 6,5 maqnitudada zəlzələ olubDigər ölkələr
19:38
Rusiyanın Xarkova raket hücumu nəticəsində 19 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
19:16
Azərbaycanın Pakistan iqtisadiyyatına 2 mlrd dollarlıq sərmayə qoyması müzakirə edilibXarici siyasət
19:10
Arda Gülər "Real Madrid"dən "Arsenal"a keçə bilərFutbol
19:05
Quterreş Rusiya-Ukrayna münaqişəsində ölənlərin sayının artımından narahatdırDigər ölkələr
18:56
"Özbəkneftqaz"ın rəhbəri Çin şirkətləri ilə 2026-cı ildə əməkdaşlığı müzakirə edibDigər ölkələr
18:35
Türkiyənin Van sərhəd xəttində 50 kq narkotik maddə ələ keçirilibRegion
18:19
Səudiyyə Ərəbistanının dəstəklədiyi koalisiya Yəməndə böyük bazanı nəzarətə götürübDigər ölkələr
18:02