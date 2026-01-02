İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    02 yanvar, 2026
    19:38
    Rusiyanın Xarkova raket hücumu nəticəsində 19 nəfər xəsarət alıb

    Rusiyanın Ukraynanın Xarkov şəhərinin mərkəzinə raket hücumu nəticəsində biri uşaq olmaqla 19 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, Xarkov Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Oleq Sinequbov bildirib.

    "Rusiyanın Xarkovun mərkəzinə sonra 19 nəfər tibbi yardım üçün müraciət edib. Yaralılar arasında 6 aylıq körpə də var. Xoşbəxtlikdən, körpənin xəstəxanaya yerləşdirilməsinə ehtiyac yoxdur", - o yazıb.

    Onun sözlərinə görə, xəsarət alanlar yaşı 20-79 vətəndaşlardır. Bir nəfər güclü stress keçirib. Bütün zərərçəkənlərə lazımi tibbi yardım göstərilir.

    Xilasetmə əməliyyatı davam edir.

    Ukraynanın Baş naziri Yuliya Sviridenko sosial şəbəkə hesabında Rusiyanın zərbəsinin videosunu paylaşıb.

    В результате ракетной атаки России по центру Харькова пострадали 19 человек

