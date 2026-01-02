В результате ракетной атаки России по центру Харькова пострадали 19 человек
Другие страны
- 02 января, 2026
- 18:59
В результате ракетной атаки России по центру Харькова пострадали 19 человек, среди них ребенок.
Как передает Report, об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
"19 человек обратились к медикам после российской атаки на центр Харькова. Среди них - 6-месячный ребенок. К счастью, младенец не нуждается в госпитализации", - написал он.
По его словам, возраст пострадавших составляет от 20 до 79 лет. Почти все получили взрывные ранения и травмы от осколков стекла, один человек испытал сильный стресс. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Спасательная операция продолжается.
Также премьер-министр Украины Юлия Свириденко опубликовала видео российского удара:
