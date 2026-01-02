Zelenski Oleq İvaşenkonu Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri təyin edib
Digər ölkələr
- 02 yanvar, 2026
- 21:21
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin (XKX) rəhbəri Oleq İvaşenkonu Baş Kəşfiyyat İdarəsinin (BKİ) rəisi təyin edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna lideri öz teleqram kanalında yazıb.
"Bu gündən etibarən Oleq İvaşenko dövlətə xidmət və Rusiyanın hərbi potensialını məhdudlaşdırmaq üçün vəzifələrini Ukraynanın hərbi kəşfiyyatı postunda yerinə yetirməyə davam edəcək", - Zelenski yazıb.
O qeyd edib ki, O.İvaşenko ilə Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri olaraq görüş keçirib və İvaşenko Ukrayna ətrafında ümumi vəziyyət, aktual təhdidlər barədə məlumat verib.
Son xəbərlər
22:09
Ərdoğan: AKP üzvlərini sayı 11,5 milyon nəfəri ötübRegion
22:01
Səudiyyə Ərəbistanı HHQ Yəməndəki hava limanına hücumlar həyata keçiribDigər ölkələr
21:56
"Fənərbağça" italyan yarımmüdafiəçini icarəyə götürmək istəyirFutbol
21:43
Yəmənin hökumət qüvvələri Hədraməvtdə separatçıları düşərgədən çıxarıbDigər ölkələr
21:31
Sumqayıtda ahıl kişi dəm qazından boğularaq ölübHadisə
21:23
Hakan Fidan Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ-dən olan həmkarları ilə telefonla danışıbRegion
21:21
Foto
Zelenski Oleq İvaşenkonu Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri təyin edibDigər ölkələr
21:04
Meksika Prezidenti zəlzələyə görə mətbuat konfransını dayandırıbDigər ölkələr
20:55