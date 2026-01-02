Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Зеленский назначил Олега Иващенко главой военной разведки Украины

    Другие страны
    • 02 января, 2026
    • 19:43
    Зеленский назначил Олега Иващенко главой военной разведки Украины

    Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Иващенко, который возглавлял Службу внешней разведки (СВР), новым главой Главного управления разведки (ГУР).

    Как передает Report, об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

    "С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", - написал Зеленский.

    Он отметил, что провел с ним совещание, как с руководителем Службы внешней разведки, во время которого Иващенко доложил об общей ситуации вокруг Украины и актуальных угрозах.

    Последние новости

    19:55

    Le Parisien: В Париже задержали мужчину за кражу меча со статуи Жанны Д'Арк

    Другие страны
    19:43
    Фото

    Зеленский назначил Олега Иващенко главой военной разведки Украины

    Другие страны
    19:40

    FT: Зарплата главы ЕЦБ на 50% выше, чем указано в отчете

    Другие страны
    19:29

    ВС Турции изъяли более 50 кг наркотиков на границе с Ираном

    В регионе
    19:20

    МИД Пакистана сообщил о переговорах с Азербайджаном по инвестициям

    Внешняя политика
    19:11

    Правительственные силы Йемена выбили сепаратистов из лагеря в Хадрамауте

    Другие страны
    18:59

    В результате ракетной атаки России по центру Харькова пострадали 19 человек

    Другие страны
    18:51

    У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5

    Другие страны
    18:36

    Гутерриш глубоко обеспокоен ростом числа жертв российско-украинского конфликта

    Другие страны
    Лента новостей