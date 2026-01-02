Зеленский назначил Олега Иващенко главой военной разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Иващенко, который возглавлял Службу внешней разведки (СВР), новым главой Главного управления разведки (ГУР).

Как передает Report, об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

"С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", - написал Зеленский.

Он отметил, что провел с ним совещание, как с руководителем Службы внешней разведки, во время которого Иващенко доложил об общей ситуации вокруг Украины и актуальных угрозах.