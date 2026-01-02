Зеленский назначил Олега Иващенко главой военной разведки Украины
- 02 января, 2026
- 19:43
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Иващенко, который возглавлял Службу внешней разведки (СВР), новым главой Главного управления разведки (ГУР).
Как передает Report, об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.
"С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", - написал Зеленский.
Он отметил, что провел с ним совещание, как с руководителем Службы внешней разведки, во время которого Иващенко доложил об общей ситуации вокруг Украины и актуальных угрозах.
