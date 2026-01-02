KİV: AMB rəhbərinin maaşı hesabatdakından 50 % çoxdur

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Avropa Mərkəzi Bankının (AMB) rəhbəri Kristin Laqardın maaşı hesabatda göstəriləndən 50 % çoxdur.

    "Report" "Financial Times" (FT) qəzetinə istinadən xəbər verir ki, Laqard 2024-cü ildə təxminən 726 000 avro qazanıb, bu da AMB-nin illik hesabatında bildirdiyi 466 000 avro baza əməkhaqqından təxminən 56 % çoxdur.

    Qəzet qeyd edib ki, Laqardın maaşı ABŞ-nin Federal Ehtiyatlar Sisteminin sədri Jerom Pauelin maaşından təxminən dörd dəfə çoxdur. Nəşr vurğulayıb ki, AMB rəhbərinin maaşı onu Aİ-də ən yüksək maaş alan məmur edib.

