    FT: Зарплата главы ЕЦБ на 50% выше, чем указано в отчете

    Другие страны
    • 02 января, 2026
    • 19:40
    FT: Зарплата главы ЕЦБ на 50% выше, чем указано в отчете

    Зарплата главы Европейского Центробанка Кристин Лагард на 50% выше, чем указано в отчете.

    Как сообщает Report со ссылкой на газету Financial Times (FT), по расчетам издания Кристин Лагард в 2024 году заработала около €726 тыс., что примерно на 56% больше базовой зарплаты в €466 тыс., указанной ЕЦБ в годовом отчете.

    Газета отмечает, что зарплата Лагард почти в четыре раза больше, чем у председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. FT подчеркивает, что только базовая зарплата главы ЕЦБ уже делает ее самым высокооплачиваемым чиновником в ЕС.

