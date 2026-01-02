FT: Зарплата главы ЕЦБ на 50% выше, чем указано в отчете
Зарплата главы Европейского Центробанка Кристин Лагард на 50% выше, чем указано в отчете.
Как сообщает Report со ссылкой на газету Financial Times (FT), по расчетам издания Кристин Лагард в 2024 году заработала около €726 тыс., что примерно на 56% больше базовой зарплаты в €466 тыс., указанной ЕЦБ в годовом отчете.
Газета отмечает, что зарплата Лагард почти в четыре раза больше, чем у председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. FT подчеркивает, что только базовая зарплата главы ЕЦБ уже делает ее самым высокооплачиваемым чиновником в ЕС.
