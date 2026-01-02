ABŞ-nin Şimali Karolina ştatında Yeni il ərəfəsində terror aktının qarşısı alınıb
Digər ölkələr
- 02 yanvar, 2026
- 20:55
ABŞ-nin Federal Təhqiqat Bürosunun (FTB) əməkdaşları və polislər Şimali Karolina ştatında Yeni il ərəfəsində planlaşdırılan terror aktının qarşısını alıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə FTB-nin Şarlotta şəhər üzrə bölməsi məlumat yayıb.
İstintaqın məlumatlarına görə, şübhəli şəxs İŞİD terror qruplaşmasının ideologiyasının təsiri altında hərəkət edib. "Subyekt İŞİD-in təsiri ilə təxribata əl atmaq istəyib", - FTB-dən bildirilib
Son xəbərlər
21:23
Hakan Fidan Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ-dən olan həmkarları ilə telefonla danışıbRegion
21:21
Foto
Zelenski Oleq İvaşenkonu Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri təyin edibDigər ölkələr
21:04
Meksika Prezidenti zəlzələyə görə mətbuat konfransını dayandırıbDigər ölkələr
20:55
ABŞ-nin Şimali Karolina ştatında Yeni il ərəfəsində terror aktının qarşısı alınıbDigər ölkələr
20:51
Rusiyanın Xarkova raket zərbəsi nəticəsində 30 nəfər yaralanıb – YENİLƏNİBDigər ölkələr
20:39
Ucarda iki gün əvvəl yol qəzasında ağır xəsarət alan qadın xəstəxanada ölübHadisə
20:34
Video
Şamaxıda yaşayış evində partlayış olub, xəsarət alan varHadisə
20:23
İranın müdafiə naziri: Xarici təhdidlərə qətiyyətlə cavab verəcəyikRegion
20:07