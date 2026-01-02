İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ABŞ-nin Şimali Karolina ştatında Yeni il ərəfəsində terror aktının qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    • 02 yanvar, 2026
    • 20:55
    ABŞ-nin Şimali Karolina ştatında Yeni il ərəfəsində terror aktının qarşısı alınıb

    ABŞ-nin Federal Təhqiqat Bürosunun (FTB) əməkdaşları və polislər Şimali Karolina ştatında Yeni il ərəfəsində planlaşdırılan terror aktının qarşısını alıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə FTB-nin Şarlotta şəhər üzrə bölməsi məlumat yayıb.

    İstintaqın məlumatlarına görə, şübhəli şəxs İŞİD terror qruplaşmasının ideologiyasının təsiri altında hərəkət edib. "Subyekt İŞİD-in təsiri ilə təxribata əl atmaq istəyib", - FTB-dən bildirilib

    İŞİD ABŞ terror FBR
    В американском штате Северная Каролина предотвратили теракт в канун Нового года

    Son xəbərlər

    21:23

    Hakan Fidan Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ-dən olan həmkarları ilə telefonla danışıb

    Region
    21:21
    Foto

    Zelenski Oleq İvaşenkonu Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri təyin edib

    Digər ölkələr
    21:04

    Meksika Prezidenti zəlzələyə görə mətbuat konfransını dayandırıb

    Digər ölkələr
    20:55

    ABŞ-nin Şimali Karolina ştatında Yeni il ərəfəsində terror aktının qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    20:51

    Rusiyanın Xarkova raket zərbəsi nəticəsində 30 nəfər yaralanıb – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:39

    Ucarda iki gün əvvəl yol qəzasında ağır xəsarət alan qadın xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    20:34
    Video

    Şamaxıda yaşayış evində partlayış olub, xəsarət alan var

    Hadisə
    20:23

    İranın müdafiə naziri: Xarici təhdidlərə qətiyyətlə cavab verəcəyik

    Region
    20:07

    KİV: AMB rəhbərinin maaşı hesabatdakından 50 % çoxdur

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti