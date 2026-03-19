    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri bəlli olub

    Fərdi
    • 19 mart, 2026
    • 22:37
    Böyük Dəbilqə: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri bəlli olub

    Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə baş tutacaq cüdo üzrə "Böyük Dəbilqə" turnirinin püşkatma mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, püşkatmanın nəticələrinə əsasən Azərbaycan təmsilçilərinin ilk rəqibləri müəyyənləşib.

    Dünya Cüdo Turuna daxil olan yarışda Azərbaycan 7 çəki dərəcəsində 11 cüdoçu ilə təmsil olunacaq. Turnirdə 51 ölkədən 386 idmançı mübarizə aparacaq.

    Sabah start götürəcək Tbilisi "Böyük Dəbilqə"sinin təsnifat mərhələsi saat 10:00-da, final bloku isə saat 17:00-da başlayacaq . Yarış martın 22-də başa çatacaq.

    Kişilər

    66 kq, 1/32 final

    Turan Bayramov – Kilian Noel (Fransa)

    66 kq, 1/16 final

    Rəşad Yelkiyev – Yoxem van Harten (Niderland)

    73 kq, 1/32 final

    Kamran Süleymanov – Rey Marinks (Belçika)

    73 kq, 1/16 final

    Hidayət Heydərov – Zelemxan Batçayev (Belçika)

    +100 kq, 1/8 final

    Camal Qamzatxanov – Saba Kardava (Gürcüstan) / Losseni Kone (Almaniya) cütünün qalibi ilə

    Kənan Nəsibov – Yelaman Yerqaliyev (Qazaxıstan) / Gela Zaalişvili (Gürcüstan) cütünün qalibi ilə

    Qadınlar

    48 kq, 1/16 final

    Könül Əliyeva – Mişel Altanşaqay (Monqolustan)

    52 kq, 1/8 final

    Leyla Əliyeva – Gefen Primo (İsrail)

    70 kq, 1/16 final

    Südabə Ağayeva – Nino Qulbani (Gürcüstan)

    Aytac Qardaşxanlı – Şirincon Yuldoşova (Özbəkistan)

    +78 kq, 1/8 final

    Madina Kaisinova – Erika Simonetti (İtaliya)

