    Индивидуальные
    • 19 марта, 2026
    • 22:56
    Стали известны результаты жеребьевки турнира Большого шлема по дзюдо

    В Тбилиси состоялась церемония жеребьевки турнира Большого шлема по дзюдо.

    Как сообщает Report, на соревнованиях, в которых примут участие 386 спортсменов из 51 страны, Азербайджан будет представлен 11 дзюдоистами в 7 весовых категориях.

    Квалификационный раунд начнется завтра в 10:00, а финальный стартует в 17:00. Соревнования завершатся 22 марта.

    Определились первые соперники представителей Азербайджана:

    Мужчины

    66 кг, 1/32 финала

    Туран Байрамов – Килиан Ноэль (Франция)

    66 кг, 1/16 финала

    Рашад Йелькиев – Йохем ван Хартен (Нидерланды)

    73 кг, 1/32 финала

    Кямран Сулейманов – Рей Маринкс (Бельгия)

    73 кг, 1/16 финала

    Хидаят Гейдаров – Зелемхан Батчаев (Бельгия)

    +100 кг, 1/8 финала

    Джамал Гамзатханов – с победителем пары Саба Кардава (Грузия) / Лоссени Коне (Германия)

    Кянан Насибов – с победителем пары Еламан Ергалиев (Казахстан) / Гела Заалишвили (Грузия)

    Женщины

    48 кг, 1/16 финала

    Кёнюль Алиева – Мишель Алтаншагай (Монголия)

    52 кг, 1/8 финала

    Лейла Алиева – Гефен Примо (Израиль)

    70 кг, 1/16 финала

    Сюдабя Агаева – Нино Гулбани (Грузия)

    Айтадж Гардашханлы – Ширинджон Юлдошова (Узбекистан)

    +78 кг, 1/8 финала

    Мадина Каисинова – Эрика Симонетти (Италия)

    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri bəlli olub
