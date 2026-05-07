İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Ərdoğan: Fələstində iki dövlətli həllin tərəfdarıyıq

    Region
    • 07 may, 2026
    • 21:56
    Ərdoğan: Fələstində iki dövlətli həllin tərəfdarıyıq

    Türkiyə Fələstində "iki dövlətli həll"in tərəfdarıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan əlcəzairli həmkarı Əbdelmacid Tebbunla görüşdə deyib.

    "Türkiyə və Əlcəzair olaraq bölgəmizin sülh və təhlükəsizliyini çox ciddi şəkildə təhdid edən zorakılıq sarmalının sona çatdırılmasında ortaq mövqeyə sahibik", - Ərdoğan bildirib və əlavə edib ki, İslam ölkələri arasındakı artan yaxınlaşma və əməkdaşlıq müsbət inkişafdır.

    Ərdoğan bu səylərin beynəlxalq və regional ittifaqlara bənzər İslam birliyinin qurulmasına töhfə verməsini arzulayıb.

    Qeyd edək ki, "iki dövlətli həll" İordan çayı ilə Aralıq dənizi arasında yerləşən ərazidə iki müstəqil dövlətin – İsrail ilə Fələstinin sülh və təhlükəsizlik şəraitində yanaşı mövcud olmasını ehtiva edir.

    İsrail-Fələstin sülh planı Rəcəb Tayyib Ərdoğan Abdelmacid Tebbun
    Эрдоган привержен решению палестинского вопроса на основе принципа двух государств
    Erdogan: Türkiye supports a two-state solution in Palestine

    Son xəbərlər

    23:31

    Pakistanda silahlı toqquşma zamanı iki nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    23:17

    Tramp və Lula da Silva ticarət məsələlərini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    23:08

    Keşm adası və Bəndər-Abbas limanında partlayış səsləri eşidilib

    Region
    23:00

    WSJ: Səudiyyə Ərəbistanı və Küveyt öz bazalarına ABŞ hərbçilərinin girişini bərpa edib

    Digər ölkələr
    22:47
    Foto

    Azərbaycan ilə İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Maliyyə
    22:35

    Almaniyada keçirilən sorğuya qatılanların çoxu Mertsin fəaliyyətindən narazıdır

    Digər ölkələr
    22:25

    İlon Mask və onun "X" şirkətinə qarşı araşdırma başlayıb

    Digər ölkələr
    22:17

    Əraqçi Hörmüz boğazı ilə bağlı ABŞ və Bəhreynin BMT qətnamələrini tənqid edib

    Region
    21:56

    Ərdoğan: Fələstində iki dövlətli həllin tərəfdarıyıq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti