Эрдоган привержен решению палестинского вопроса на основе принципа двух государств
В регионе
- 07 мая, 2026
- 22:09
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил приверженность решению палестинского вопроса на основе принципа двух государств.
Как сообщает Report, об этом турецкий лидер заявил на встрече с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном в Анкаре.
"Турция и Алжир занимают единую позицию в вопросе прекращения спирали насилия, которая серьезнейшим образом угрожает миру и безопасности нашего региона", - отметил Эрдоган.
Он также позитивно оценил растущее сближение и сотрудничество между исламскими странами.
“Cezayir ile iş birliğimizi birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız” https://t.co/j2Q8XoWWHo pic.twitter.com/Wm453yHmLS— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 7, 2026
