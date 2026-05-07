Эрдоган привержен решению палестинского вопроса на основе принципа двух государств

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил приверженность решению палестинского вопроса на основе принципа двух государств.

Как сообщает Report, об этом турецкий лидер заявил на встрече с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном в Анкаре.

"Турция и Алжир занимают единую позицию в вопросе прекращения спирали насилия, которая серьезнейшим образом угрожает миру и безопасности нашего региона", - отметил Эрдоган.

Он также позитивно оценил растущее сближение и сотрудничество между исламскими странами.