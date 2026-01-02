В американском штате Северная Каролина предотвратили теракт в канун Нового года

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Сотрудники ФБР совместно с партнерами из правоохранительных органов предотвратили потенциальный террористический акт, который планировался в канун Нового года в штате Северная Каролина (США - ред.).

    Как передает Report, об этом сообщило отделение ФБР в городе Шарлотте.

    "ФБР и наши партнеры по правоохранительным органам предотвратили потенциальную террористическую атаку в канун Нового года в Северной Каролине", - говорится в заявлении ведомства.

    По данным следствия, подозреваемый действовал под прямым влиянием идеологии террористической группировки ИГИЛ. "Субъект был напрямую вдохновлен на действия ИГИЛ", - уточнили в ФБР.

