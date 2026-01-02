В американском штате Северная Каролина предотвратили теракт в канун Нового года
Другие страны
- 02 января, 2026
- 20:43
Сотрудники ФБР совместно с партнерами из правоохранительных органов предотвратили потенциальный террористический акт, который планировался в канун Нового года в штате Северная Каролина (США - ред.).
Как передает Report, об этом сообщило отделение ФБР в городе Шарлотте.
"ФБР и наши партнеры по правоохранительным органам предотвратили потенциальную террористическую атаку в канун Нового года в Северной Каролине", - говорится в заявлении ведомства.
По данным следствия, подозреваемый действовал под прямым влиянием идеологии террористической группировки ИГИЛ. "Субъект был напрямую вдохновлен на действия ИГИЛ", - уточнили в ФБР.
Последние новости
21:21
ВВС Саудовской Аравии нанесли серию авиаударов по аэропорту на востоке ЙеменаДругие страны
21:09
В Уджаре женщина, пострадавшая ранее в ДТП, скончалась сегодня в больницеПроисшествия
20:49
Видео
В Шамахе в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавшиеПроисшествия
20:43
В американском штате Северная Каролина предотвратили теракт в канун Нового годаДругие страны
20:25
В результате ракетного удара России по Харькову пострадали 30 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
20:16
Президент Мексики прервала пресс-конференцию из-за уведомления о землетрясенииДругие страны
19:55
Le Parisien: В Париже задержали мужчину за кражу меча со статуи Жанны Д'АркДругие страны
19:43
Фото
Зеленский назначил Олега Иващенко главой военной разведки УкраиныДругие страны
19:40