Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyi bayram günlərində təxirəsalınmaz konsulluq dəstəyi göstərəcək
- 19 mart, 2026
- 22:19
Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyi 2026-cı ilin 20-30 mart tarixlərinin qeyri-iş günləri olması ilə əlaqədar olaraq təxirəsalınmaz konsulluq dəstəyi göstərəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyinin "X"dəki hesabında məlumat yayılıb.
"Həmin günlərdə təxirəsalınmaz konsulluq dəstəyinin göstərilməsinə ehtiyacı olan vətəndaşlarımız +994 70 851 71 00 WhatsApp nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərlər",- məlumatda qeyd olunub.
VƏTƏNDAŞLARIMIZIN NƏZƏRİNƏ!— AzEmbHungary (@AzEmbHungary) March 19, 2026
2026-cı ilin 20-30 mart tarixlərinin qeyri-iş günləri olması ilə əlaqədar olaraq həmin günlərdə təxirəsalınmaz konsulluq dəstəyinin göstərilməsinə ehtiyacı olan vətəndaşlarımız +994 70 851 71 00 WhatsApp nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərlər. pic.twitter.com/uysqMXV1Ey