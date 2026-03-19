Посольство Азербайджана в Венгрии окажет экстренную консульскую помощь в нерабочие дни
Внешняя политика
- 19 марта, 2026
- 22:32
Посольство Азербайджана в Венгрии окажет экстренную консульскую помощь в связи с нерабочими днями с 20 по 30 марта 2026 года.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении дипломатического представительства в социальной сети X.
Отмечается, что граждане, нуждающиеся в срочной консульской поддержке в указанные дни, могут связаться по номеру WhatsApp: +994 70 851 71 00.
Последние новости
