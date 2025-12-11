Фоторепортаж с матча "Карабах" - "Аякс"
Агдамский "Карабах" накануне провел очередной матч на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, в рамках 6-го тура "скакуны" на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку принимали нидерландский "Аякс".
Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:2. После этого результата "Карабах" с 7 очками занимает в турнирной таблице 21-е место, а "Аякс" с 3 очками - 33-е.
Представляем фоторепортаж с матча.
