Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Фоторепортаж с матча "Карабах" - "Аякс"

    Футбол
    • 11 декабря, 2025
    • 01:37
    Фоторепортаж с матча Карабах - Аякс

    Агдамский "Карабах" накануне провел очередной матч на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, в рамках 6-го тура "скакуны" на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку принимали нидерландский "Аякс".

    Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:2. После этого результата "Карабах" с 7 очками занимает в турнирной таблице 21-е место, а "Аякс" с 3 очками - 33-е.

    Представляем фоторепортаж с матча.

    ФК "Карабах" ФК "Аякс" Лига чемпионов УЕФА фоторепортаж
    Фото
    "Qarabağ"dan qalan - FOTOSESSİYA
    Elvis

    Последние новости

    01:57

    В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 6-го тура общего этапа

    Футбол
    01:37
    Фото

    Фоторепортаж с матча "Карабах" - "Аякс"

    Футбол
    01:23

    Азербайджан избран членом двух комиссий ООН

    Внешняя политика
    01:18

    В Багдаде обсуждено упрощение визового режима между Азербайджаном и Ираком

    Внешняя политика
    01:02

    Трамп подтвердил, что США задержали танкер у берегов Венесуэлы - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:44

    Гурбан Гурбанов об игре Наримана Ахундзаде: Даже не знаю, что сказать

    Футбол
    00:33

    Гурбан Гурбанов заявил, что доволен игроками "Карабаха" после матча с "Аяксом"

    Футбол
    00:13

    Axios: Украина передала США свой ответ на последний проект мирного плана

    Другие страны
    23:55

    Задержан экс-президент Боливии Луис Арсе

    Другие страны
    Лента новостей