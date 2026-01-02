Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 02 января, 2026
    • 10:15
    Дочь лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чжу Э впервые приняла участие в церемонии почтения памяти в семейном мавзолее правящей династии, что расценивается экспертами как очередной сигнал в пользу ее возможной подготовке к роли преемницы.

    Как передает Report, об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

    По информации Yonhap, согласно материалам северокорейских государственных СМИ, Ким Чжу Э посетила Кымсусанский дворец Солнца вместе с отцом и матерью. В этом мавзолее покоятся основатели династии - Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. Это был ее первый известный визит в святыню КНДР с момента дебюта в публичном пространстве в 2022 году, когда она появилась на запуске межконтинентальной ракеты "Хвасон-17".

    Сам дворец Солнца считается символом преемственности власти в Северной Корее, а нахождение Чжу Э в центре первого ряда, по мнению экспертов, было сделано намеренно - для акцента на ее особом статусе.

    Агентство отмечает, что южнокорейская разведка еще в январе 2024 года назвала Чжу Э наиболее вероятным кандидатом на роль будущего лидера КНДР, это была первая официальная оценка подобного рода.

    С момента своего первого появления на публике она регулярно сопровождает Ким Чен Ына во время инспекций стратегически важных военных и экономических объектов. В конце прошлого года ее присутствие стало почти постоянным - от посещения строительства атомной подлодки до участия в открытиях региональных промышленных предприятий.

    КНДР Северная Корея Ким Чен Ын Ким Чжу Э преемница
    KİV: Kim Çen Inın qızı ilk dəfə Kim ailəsinin məqbərəsində anım mərasimində iştirak edib

    СМИ: Ким Чжу Э впервые приняла участие в церемонии почтения памяти в мавзолее семьи Ким

