Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Швейцарии
Внешняя политика
- 02 января, 2026
- 10:10
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелену.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент!
Глубоко опечалены известием о гибели большого числа людей в результате пожара в Кран-Монтане.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Швейцарии, желаю выздоровления пострадавшим".
Напомним, что в ночь на 1 января в Швейцарии во время вечеринки в баре Constellation на курорте Кран-Монтана произошел взрыв и начался пожар. Погибли более 40 человек, еще 115 получили серьезные травмы.
