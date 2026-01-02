Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Швейцарии

    Внешняя политика
    • 02 января, 2026
    • 10:10
    Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Швейцарии

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелену.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент!

    Глубоко опечалены известием о гибели большого числа людей в результате пожара в Кран-Монтане.

    В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Швейцарии, желаю выздоровления пострадавшим".

    Напомним, что в ночь на 1 января в Швейцарии во время вечеринки в баре Constellation на курорте Кран-Монтана произошел взрыв и начался пожар. Погибли более 40 человек, еще 115 получили серьезные травмы.

    Ильхам Алиев Ги Пармелен соболезнование пожар в Кран-Монтане
    İlham Əliyev İsveçrə Prezidentinə başsağlığı verib
    Ilham Aliyev sends letter of condolences to president of Switzerland

    Последние новости

    10:42

    Алиссон провел 100‑й "сухой" матч в АПЛ в составе "Ливерпуля"

    Футбол
    10:27

    Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Полада Гашимова

    Армия
    10:15

    СМИ: Ким Чжу Э впервые приняла участие в церемонии почтения памяти в мавзолее семьи Ким

    Другие страны
    10:10

    Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Швейцарии

    Внешняя политика
    10:01

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.01.2026)

    Финансы
    09:41

    В Турцию доставлены 40 человек, находившихся в международном розыске по линии Интерпола

    В регионе
    09:25

    Samsung подписал контракт по строительству СПГ-танкеров на сумму около $500 млн

    Другие страны
    09:11

    "Рома" может арендовать Мохамеда Салаха у "Ливерпуля"

    Футбол
    08:53

    FT: Иран предлагает купить свое вооружение за криптовалюту

    В регионе
    Лента новостей