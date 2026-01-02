Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Швейцарии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелену.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент!

Глубоко опечалены известием о гибели большого числа людей в результате пожара в Кран-Монтане.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Швейцарии, желаю выздоровления пострадавшим".

Напомним, что в ночь на 1 января в Швейцарии во время вечеринки в баре Constellation на курорте Кран-Монтана произошел взрыв и начался пожар. Погибли более 40 человек, еще 115 получили серьезные травмы.