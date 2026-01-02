İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İlham Əliyev İsveçrə Prezidentinə başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    • 02 yanvar, 2026
    • 10:05
    İlham Əliyev İsveçrə Prezidentinə başsağlığı verib

    Prezident İlham Əliyev İsveçrə Prezidenti Qi Parmölənə başsağlığı verib.

    "Report" xəbər verir ki, başsağlığıda deyilir:

    "Hörmətli cənab Prezident.

    Kran-Montanada baş vermiş yanğın nəticəsində çox sayda insanın həlak olması barədə xəbər bizi olduqca kədərləndirdi.

    Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, bütün İsveçrə xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verir, xəsarət alanlara şəfa diləyirəm".

    Qeyd edək ki, yanğın 1 yanvar gecəsi "Constellation" barında baş verib. Hadisə nəticəsində təxminən 40 nəfər həlak olub, azı 115 nəfər yaralanıb.

    Prezident İlham Əliyev Azərbaycan İsveçrə Constellation
    Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Швейцарии
    Ilham Aliyev sends letter of condolences to president of Switzerland

    Son xəbərlər

    10:43

    Bəzi rayonlarda qar yağır, külək güclənir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:37

    Naxçıvanın bir hissəsində su olmayacaq

    İnfrastruktur
    10:34

    KİV: Kim Çen Inın qızı ilk dəfə Kim ailəsinin məqbərəsində anım mərasimində iştirak edib

    Digər ölkələr
    10:14

    Milli Qəhrəman, şəhid general-mayor Polad Həşimovun doğum günüdür

    Hərbi
    10:05

    "Liverpul"un qapıçısı Premyer Liqada 100-cü dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb

    Futbol
    10:05

    İlham Əliyev İsveçrə Prezidentinə başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    09:55

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.01.2026)

    Maliyyə
    09:43

    "Samsung" 500 milyon dollarlıq tankerlərin inşasına dair müqavilə imzalayıb

    Energetika
    09:17

    Türkiyənin "qırmızı bülleten"lə axtarışa verdiyi 40 şəxs ölkəyə gətirilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti